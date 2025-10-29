Початок опалювального сезону 2025 року у Миколаєві відбувається під контролем Зеленського та Кабміну з урахуванням погодних умов та стану мереж.

Початок опалювального сезону 2025 року у Миколаєві розпочинається після підготовчих робіт, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, частина закладів соціальної сфери вже отримала тепло, проте офіційне включення відбувається за рішенням Кабміну та місцевих органів влади залежно від погодних умов. Президент наголосив, що Україна забезпечила 70% потреб у газі для імпорту, а відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури тривають після пошкоджень, завданих Росією.

Строки початку опалювального сезону визначають громади відповідно до середньодобової температури, рекомендовано включати тепло при зниженні повітря до +8 °C протягом трьох діб поспіль.

Кабмін уточнив, що фіксовані ціни на газ для виробників теплової енергії діятимуть з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Місцева влада регіонів, як і Зеленський, наголошує, що тепло надходитиме у будинки саме у період, близький до 1 листопада, залежно від фактичної погоди.

У Миколаєві голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що місто готується до запуску системи поступово та перевіряє мережі на безпечну експлуатацію. Централізоване опалення буде подаватися після стабілізації середньодобової температури, пункти обігріву готові обслуговувати мешканців, включно з внутрішньо переміщеними особами.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року у Миколаєві відбувається під контролем Зеленського та Кабміну з урахуванням погодних умов та стану мереж, щоб гарантувати безпечне та поступове подання тепла всім домогосподарствам.

