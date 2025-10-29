Начало отопительного сезона 2025 года в Николаеве проходит под контролем Зеленского и Кабмина с учетом погодных условий и состояния сетей.

Начало отопительного сезона 2025 в Николаеве начинается после подготовительных работ, сообщает Politeka.

Такую информацию дает президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, часть учреждений социальной сферы уже получила тепло, однако официальное включение происходит по решению Кабмина и местных органов власти в зависимости от погодных условий. Президент подчеркнул, что Украина обеспечила 70% потребностей в газе для импорта, а восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры продолжаются после повреждений, нанесенных Россией.

Сроки начала отопительного сезона определяют общины в соответствии со среднесуточной температурой, рекомендуется включать тепло при понижении воздуха до +8 °C в течение трех суток.

Кабмин уточнил, что фиксированные цены на газ для производителей тепловой энергии будут действовать с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Местные власти регионов, как и Зеленский, подчеркивают, что тепло будет поступать в дома именно в период, близкий к 1 ноября, в зависимости от фактической погоды.

В Николаеве глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что город готовится к запуску системы постепенно и проверяет сети на безопасную эксплуатацию. Централизованное отопление будет подаваться после стабилизации среднесуточной температуры, пункты обогрева готовы обслуживать жильцов, включая внутренне перемещенные лица.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Николаеве проходит под контролем Зеленского и Кабмина с учетом погодных условий и состояния сетей, чтобы гарантировать безопасную и постепенную подачу тепла всем домохозяйствам.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на тепло.

Также Politeka сообщала о новом подорожании продуктов: на что больше всего переписали ценники.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом графике движения поездов "Укрзализныци"