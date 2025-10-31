Дефіцит продуктів у Одеській області у 2025 році суттєво позначився на мешканцях регіону, обмеживши доступ до базових товарів, повідомляє Politeka.

Найбільші коливання спостерігаються серед молочної продукції. Ціна літра молока нині коливається від 39 до 45 гривень, тоді як упаковка вершкового масла вагою 180 грамів навіть зі знижкою стартує з 73,70 грн. Експерт «Інфагро» Максим Фастєєв пояснює, що попри збільшення постачань сировини, високий попит на білкову та жирову складову утримує ціни на стабільно високому рівні.

Суттєвий вплив мала зміна європейських замовлень на українське масло. Початкова квота діяла до кінця липня, однак частина контрактів продовжувалась ще кілька тижнів. Після скорочення експорту внутрішній ринок отримав додаткову кількість продукції, що частково знизило напругу. Водночас виробники коригують власні стратегії, щоб зберегти прибутковість у складних умовах.

На формування вартості також вплинуло сезонне зменшення надоїв та накопичення залишків. У серпні середня ціна молока становила 41,5 грн за літр, а масло піднялося з 78 грн за 200 грамів до 102. Органічна та фермерська продукція традиційно оцінюється дорожче на 10–20%.

Економіст Олег Пендзін зазначає, що високі розцінки пояснюються скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів та зростанням витрат на корми й енергію. Він підкреслює: «Менше худоби — менше молока, тому ціни збережуться високими до кінця осені 2025 року. Без додаткової державної підтримки можливе подальше підвищення ще на 5–7%».

Об’єднання виробників може тимчасово стабілізувати ринок, але не вирішить проблему остаточно. Споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь та користуватися акційними пропозиціями. Дефіцит продуктів у Одеській області залишається актуальною економічною проблемою, що змушує населення шукати вигідні способи придбання необхідних товарів.

Джерело: Фокус

