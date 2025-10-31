Дефицит продуктов в Одесской области в 2025 году существенно отразился на жителях региона, ограничив доступ к базовым товарам, сообщает Politeka.

Наибольшие колебания наблюдаются среди молочной продукции. Цена литра молока сейчас колеблется от 39 до 45 гривен, в то время как упаковка сливочного масла весом 180 грамм даже со скидкой стартует с 73,70 грн. Эксперт «Инфагро» Максим Фастеев объясняет, что, несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на белковую и жировую составляющую удерживает цены на стабильно высоком уровне.

Существенное влияние оказало изменение европейских заказов на украинское масло. Начальная квота действовала до конца июля, однако часть контрактов продолжалась еще несколько недель. После сокращения экспорта внутренний рынок получил дополнительное количество продукции, что частично снизило напряжение. В то же время, производители корректируют собственные стратегии, чтобы сохранить прибыльность в сложных условиях.

На формирование стоимости также повлияло сезонное уменьшение надоев и накопление остатков. В августе средняя цена молока составила 41,5 грн. за литр, а масло поднялось с 78 грн. за 200 граммов до 102. Органическая и фермерская продукция традиционно оценивается дороже на 10–20%.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что высокие расценки объясняются сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом затрат на корма и энергию. Он подчеркивает: "Меньше скота меньше молока, поэтому цены сохранятся высокими до конца осени 2025 года. Без дополнительной государственной поддержки возможно дальнейшее повышение еще на 5–7%".

Объединение производителей может временно стабилизировать рынок, но не решит проблему до конца. Потребителям рекомендуют планировать закупки заранее и пользоваться акционными предложениями. Дефицит продуктов в Одесской области остается актуальной экономической проблемой, заставляющей население искать выгодные способы приобретения необходимых товаров.

Источник: Фокус

Последние новости Украины:

Новый график движения транспорта в Одессе: что изменилось для пассажиров

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: кого зацепили рекордно большие цены

Дефицит продуктов в Одесской области: украинцам указали на проблемы, фермеры вынуждены считать убытки