ДТЭК предупреждает о новых графиках отключения света в Одесской области на следующую неделю – с 15 по 21 сентября 2025 года.

В период с 15 по 21 сентября 2025 года в разных населенных пунктах Одесской области будут применяться локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

По данным ДТЭК, плановые обесточения состоятся, в частности, в пределах Фонтанской сельской территориальной общины. Ограничения будут действовать в понедельник, 15 сентября, с 8.30 до 18.00 в населенных пунктах Лески и Крыжановка.

В городе Черноморск плановое обесточивание в понедельник состоится с 8:00 до 18:00 для домов по улице Лазурная и проспекта Мира, пишет Politeka.

На территории Окнянской поселковой общины в Одесской области также будут применены графики отключения света на понедельник. Сообщается, что с 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители таких населенных пунктов:

Степановка (ул. Молодежная, Ивана Франко, Богдана Хмельницкого, Ярослава Мудрого);

Орловское (Миронянская, Молодежная, Степная, Хуторская, М.Флоры, Сергея Белогорада, Центральная);

Самарка (Фермерская);

Розовка (Ивана Франко, Розовка);

Илья (Набережная);

Дубовое (Веселая, Водопроводная, Джугастрянская, Долинянская, Дубово, Слободская, Солнечная, Украинская, Школьная);

Триграды (Мирная, Солнечная, Центральная);

Нестерово (Вишневая, Довженко, Полтавская, пер. Довженко, Калиновый, Космонавтов);

Садовое (Луговая, Садовая, Школьная);

Рымаровка (Верхняя, Каштановая, Молодежная, Одесская, Степная, Шевченко, пер. Западный, Звездный, Цветочный).

В пределах Куяльницкой сельской территориальной общины графики отключения света вводятся на среду, 17 сентября. Ограничения будут действовать с 8:00 до 19:00 в селе Станиславка.

