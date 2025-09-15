Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається безкоштовно та забезпечує цільову підтримку для тих, хто її потребує.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через програму, реалізовану Норвезькою радою у справах біженців (NRC), повідомляє Politeka.

Про початок проєкту інформує організація.

Ініціатива передбачає підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема літніх осіб, мешканців зон поблизу бойових дій і тих, хто залишив власні оселі.

Заявки приймають з 9 вересня 2025 року о 12:00 до 18 вересня до 17:00 за київським часом. Всі анкети розглядаються на рівних умовах. NRC радить не відкладати подачу на останні дні, щоб уникнути перевантаження електронної системи. Після завершення прийому кожен учасник отримує підтвердження успішної реєстрації, додаткові коди для перевірки стану заявки надсилатися не будуть.

Перевірити статус можливо з 20 вересня, використовуючи ідентифікаційний код та номер телефону, які вказані під час реєстрації. Для коректної роботи онлайн-платформи необхідно застосовувати сучасні версії браузерів, а на смартфонах – оновлений Google Chrome або Safari. У разі надсилання декількох анкет від однієї родини враховується лише остання.

Усі поля форми слід заповнювати уважно, додаючи чіткі кольорові фото документів або скріншоти з «Дії». NRC наголошує, що пріоритет отримують громадяни у найскладнішому становищі. Будь-які вимоги сплатити кошти є шахрайством.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається безкоштовно та забезпечує цільову підтримку для тих, хто її потребує.

До слова, в Кіровоградській області також повідомляли про можливість отримання безкоштовного житла.