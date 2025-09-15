Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется бесплатно и обеспечивает целевую поддержку для нуждающихся.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через программу, реализованную Норвежским советом по делам беженцев (NRC), сообщает Politeka.

О начале проекта информирует организация .

Инициатива предусматривает поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе пожилых, жителей зон вблизи боевых действий и тех, кто покинул собственные дома.

Заявки принимают с 9 сентября 2025 в 12:00 до 18 сентября до 17:00 по киевскому времени. Все анкеты рассматриваются на равных условиях. NRC советует не откладывать подачу на последние дни во избежание перегрузки электронной системы. После завершения приема каждый участник получает подтверждение успешной регистрации, дополнительные коды для проверки состояния заявки не будут отправляться.

Проверить статус можно с 20 сентября, используя идентификационный код и номер телефона, указанный при регистрации. Для корректной работы онлайн-платформы необходимо использовать современные версии браузеров, а на смартфонах – обновленный Google Chrome или Safari. При отправке нескольких анкет от одной семьи учитывается только последняя.

Все поля формы следует заполнять внимательно, добавляя четкие цветные фотографии документов или скриншоты из «Действия». NRC подчеркивает, что приоритет получают граждане в самом сложном положении. Любые требования уплатить денежные средства являются мошенничеством.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется бесплатно и обеспечивает целевую поддержку для нуждающихся.

