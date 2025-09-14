Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області забезпечує адресну підтримку уразливих верств населення та гарантує ефективне використання коштів для покриття потреб під час зимового сезону.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на мешканців територій, близьких до фронту, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Мінсоцполітики.

Програма реалізується відповідно до урядової постанови, розробленої Міністерством соціальної політики за участі міжнародних організацій та УВКБ ООН. Фінансова підтримка передбачає забезпечення родин твердим паливом для опалювального сезону. Сума виплати складає 19 400 гривень на сім’ю. Право на отримання мають жителі населених пунктів, розташованих у межах 10 кілометрів від державного кордону з Росією або лінії зіткнення, а також мешканці зон активних бойових дій у дев’яти областях, включаючи Харківську.

Заявки приймаються через місцеві органи управління за реєстрацією або фактичним місцем проживання. Подавати документи може будь-який член сім’ї або офіційний представник. Протягом п’яти робочих днів після подання пакетів документів громадянам повідомляють про прийняте рішення у зручний для них спосіб.

Виплати здійснюються безготівковим переказом на зазначений у заяві банківський рахунок. Надходження коштів заплановане на вересень та жовтень 2025 року. Важливо, що допомога надається лише один раз за опалювальний період і не впливає на облік щомісячного доходу сім’ї, що дозволяє одночасно отримувати інші соціальні виплати.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області забезпечує адресну підтримку уразливих верств населення та гарантує ефективне використання коштів для покриття потреб під час зимового сезону.

