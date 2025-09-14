Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области обеспечивает адресную поддержку уязвимых слоев населения и обеспечивает эффективное использование средств для покрытия потребностей во время зимнего сезона.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на жителей территорий, близких к фронту, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Минсоцполитики .

Программа реализуется в соответствии с правительственным постановлением, разработанным Министерством социальной политики с участием международных организаций и УВКБ ООН. Финансовая поддержка предполагает обеспечение семей твердым топливом для отопительного сезона. Сумма выплаты составляет 19400 гривен на семью. Право на получение имеют жители населенных пунктов, расположенных в пределах 10 км от государственной границы с Россией или линии столкновения, а также жители зон активных боевых действий в девяти областях, включая Харьковскую.

Заявки принимаются через местные органы управления по регистрации или фактическому месту жительства. Подавать документы может любой член семьи или официальный представитель. В течение пяти рабочих дней после представления пакетов документов гражданам сообщают о принятом решении удобным для них способом.

Выплаты производятся безналичным переводом на указанный в заявлении банковский счет. Поступление средств запланировано на сентябрь и октябрь 2025 года. Важно, что помощь предоставляется только один раз за отопительный период и не влияет на учет ежемесячного дохода семьи, что позволяет одновременно получать другие социальные выплаты.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области обеспечивает адресную поддержку уязвимых слоев населения и обеспечивает эффективное использование средств для покрытия потребностей во время зимнего сезона.

