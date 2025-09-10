Разом із цим дефіцит продуктів у Львівській області відчутний через скорочення виробництва соняшникової олії.

Дефіцит продуктів у Львівській області цього року загострився через зменшення врожаю соняшнику на південних територіях, повідомляє Politeka.

У Херсонській області фермери були змушені знищувати частину посівів через аномальну спеку літа 2025 року. Відсутність поливу після руйнування Каховської ГЕС і дефіцит опадів негативно вплинули на стан культур.

На правобережних площах понад два місяці не спостерігалося дощів. Господарі переорювали землі, адже рослини не забезпечили очікуваний врожай. Пізні посіви можуть дати певний результат, але вони не гарантують необхідних обсягів. Попередні збори показали низькі показники — лише 0,2–0,3 тонни з гектара. Додатково врожай постраждав через весняні заморозки, грози, шквали та нашестя сарани.

Фахівці зауважують, що для країни в цілому критична ситуація малоймовірна. Незважаючи на посуху у південних та центральних регіонах, степові області, такі як Кіровоградська, Полтавська, Миколаївська та Одеська, демонструють більш сприятливі умови для вирощування. Орієнтовний загальний урожай оцінюється близько 13,5–14 млн тонн, що частково компенсує втрати на півдні.

Разом із цим дефіцит продуктів у Львівській області відчутний через скорочення виробництва соняшникової олії. Виробники переорієнтовані на ріпак та сою, а залишки минулорічного запасу практично вичерпані. Через це ціни на олію зросли ще влітку. У червні середня вартість літра становила 80,62 грн, у липні індекс споживчих цін досяг 100,4.

У супермаркетах АТБ пляшка 0,9 л коштує 72,27 грн (літр — 80,3 грн), у Сільпо аналогічний обсяг — 96,99 грн. Подібна ситуація спостерігається й у інших торгових точках. Експерти радять планувати покупки заздалегідь і користуватися акційними пропозиціями для економії у сезон осінніх закупівель.

