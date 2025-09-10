Вместе с этим дефицит продуктов во Львовской области ощутим из-за сокращения производства подсолнечного масла.

Дефицит продуктов во Львовской области в этом году обострился из-за уменьшения урожая подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

В Херсонской области фермеры были вынуждены уничтожать часть посевов из-за аномальной жары лета 2025 года. Отсутствие полива после разрушения Каховской ГЭС и дефицит осадков повлияли на состояние культур.

На правобережных площадях более двух месяцев не наблюдалось дождей. Хозяева перепахивали земли, ведь растения не обеспечили ожидаемый урожай. Поздние посевы могут дать определенный результат, но они не гарантируют необходимые объемы. Предыдущее собрание показало низкие показатели — всего 0,2–0,3 тонны с гектара. Дополнительно урожай пострадал из-за весенних заморозков, грозов, шквалов и нашествий саранчи.

Специалисты отмечают, что для страны в целом критическая ситуация маловероятна. Несмотря на засуху в южных и центральных регионах, степные области, такие как Кировоградская, Полтавская, Николаевская и Одесская демонстрируют более благоприятные условия для выращивания. Ориентировочный общий урожай оценивается около 13,5–14 млн. тонн, что частично компенсирует потери на юге.

Вместе с этим дефицит продуктов во Львовской области ощутим из-за сокращения производства подсолнечного масла. Производители переориентированы на рапс и сою, а остатки прошлогоднего запаса практически исчерпаны. Поэтому цены на масло выросли еще летом. В июне средняя стоимость литра составила 80,62 грн., в июле индекс потребительских цен достиг 100,4.

В супермаркетах АТБ бутылка 0,9 л стоит 72,27 грн (литр – 80,3 грн), у Сильпо аналогичный объем – 96,99 грн. Подобная ситуация наблюдается и в других торговых точках. Эксперты советуют планировать покупки заранее и пользоваться акционными предложениями по экономии в сезон осенних закупок.

