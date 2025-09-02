Коли з’являється вільне приміщення, його передають не пізніше трьох робочих днів, забезпечуючи людей безкоштовним житлом для переселенців у Львівській області.

Безкоштовне житло для переселенців у Львівській області доступне для українців, які втратили власні домівки через повномасштабне вторгнення, повідомляє Politeka.

Програма дозволяє отримати тимчасовий або безстроковий прихисток у громадах, де українці зареєстровані в Єдиній базі даних ВПО. При цьому площа приміщення регламентується: менше 13,65 м² на особу або 35,22 м² на домогосподарство. Виняток становлять будинки на окупованих територіях або у зонах бойових дій.

Проживання надається на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Переселенці сплачують лише комунальні послуги. Пріоритет надають багатодітним родинам, сім’ям із дітьми, вагітним жінкам, пенсіонерам і непрацездатним особам, чия домівка була зруйнована або непридатна для життя.

Додатково житло надається через соціальний облік житлового фонду, що дозволяє користуватися державними або громадськими приміщеннями з можливістю подальшої приватизації. Безстрокове користування передбачено для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю через війну, родин загиблих захисників, дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування, маючи статус ВПО та досягнувши 16 років.

Переселенці мешкають у соціальних будинках за договором найму, сплачуючи лише комунальні платежі. Тривалість проживання залежить від доходів та наявності вільного приміщення, а пріоритет надається особам з інвалідністю I та II груп.

Для реєстрації потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування або ЦНАП за місцем реєстрації, подати заяву та додати копії паспорта, довідку ВПО, свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб, документи опікуна та ідентифікаційний код. Також необхідні документи, що підтверджують право на пріоритет.

Після перевірки орган ухвалює рішення про постановку на облік. Коли з’являється вільне приміщення, його передають не пізніше трьох робочих днів, забезпечуючи людей безкоштовним житлом для переселенців у Львівській області.

