Новий графік руху поїздів зі Львова ввела компанія-перевізник "Укрзалізниця", тому українцям варто знати про важливі зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

З 25 серпня 2025 року відбудуться тимчасові зміни та введено новий графік руху поїздів зі Львова у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничних коліях. Тому пасажирам слід уважно планувати свої поїздки та завчасно перевіряти актуальний розклад.

Зокрема, у період із 25 серпня по 3 вересня 2025 року новий графік руху поїздів зі Львова торкнувся експреса №6189/6507 сполученням Львів – Лавочне – Чоп. Тепер його відправлення заплановане на 13:00 замість попередніх 13:25, а прибуття очікується о 22:35.

У період із 25 по 30 серпня 2025 року введено новий графік руху поїздів зі Львова. Зокрема:

Експрес №6051, який курсує за маршрутом Стоянів – Львів, відправлятиметься о 04:08 замість 04:40, а прибуття відбудеться о 07:39. Зворотний рейс №6052 вирушатиме о 19:28 замість колишнього часу 22:20 і прибуватиме до Стоянова о 23:02.

Електричка №6053 Сокаль – Львів тепер відправлятиметься зі Сокаля о 05:09 замість 06:02 і прибуватиме о 09:01. Зворотний рейс №6056 відправлятиметься о 20:20 та прибуватиме до Сокаля о 23:19 замість колишнього часу 22:59.

Усі ці зміни запроваджуються з метою забезпечення безпечного та ефективного пересування поїздів під час проведення ремонтних робіт на залізничних коліях. Пасажирам рекомендується завчасно планувати свої подорожі з урахуванням нових графіків та при можливості перевіряти актуальний розклад безпосередньо перед поїздкою.

Для зручності пасажирів переглянути детальний розклад конкретного приміського поїзда та ознайомитися з усіма змінами можна на офіційному сайті Львівської залізниці у розділі «Зміни руху» за посиланням.

