Новый график движения поездов из Львова ввела компания-перевозчик "Укрзализныця", поэтому украинцам следует знать о важных изменениях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

С 25 августа 2025 года произойдут временные изменения и введен новый график движения поездов в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях. Поэтому пассажирам следует внимательно планировать свои путешествия и заранее проверять актуальное расписание.

В частности, в период с 25 августа по 3 сентября 2025 новый график движения поездов затронул экспресса №6189/6507 сообщением Львов - Лавочное - Чоп. Теперь его отправка запланирована на 13:00 взамен предыдущих 13:25, а прибытие ожидается в 22:35.

В период с 25 по 30 августа 2025 введен новый график движения поездов из Львова. В частности:

Экспресс №6051, курсирующий по маршруту Стоянов – Львов, будет отправляться в 04:08 вместо 04:40, а прибытие состоится в 07:39. Обратный рейс №6052 будет отправляться в 19:28 вместо прежнего времени 22:20 и прибывать в Стоянов в 23:02.

Электричка №6053 Сокаль – Львов будет теперь отправляться из Сокаля в 05:09 вместо 06:02 и прибывать в 09:01. Обратный рейс №6056 будет отправляться в 20:20 и прибывать в Сокаль в 23:19 вместо прежнего времени 22:59.

Все эти изменения вводятся с целью обеспечения безопасного и эффективного передвижения электричек при проведении ремонтных работ на железнодорожных путях. Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки с учетом новых графиков и при возможности проверять актуальное расписание непосредственно перед путешествием.

Для удобства пассажиров просмотреть детальное расписание конкретного пригородного экспресса и ознакомиться со всеми переделками можно на официальном сайте Львовской железной дороги в разделе «Изменения движения» по ссылке.

