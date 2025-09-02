Бесплатное жилье для переселенцев во Львовской области доступно для украинцев, потерявших свои дома из-за полномасштабного вторжения, сообщает Politeka.
Программа позволяет получить временное или бессрочное убежище в общинах, где украинцы зарегистрированы в Единой базе данных ВПЛ. При этом площадь помещения регламентируется: менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство. Исключение составляют дома на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.
Проживание предоставляется на период военного положения и еще через шесть месяцев после его завершения. Переселенцы оплачивают только коммунальные услуги. Приоритет предоставляют многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, пенсионерам и нетрудоспособным лицам, чей дом был разрушен или непригоден для жизни.
Дополнительно жилье предоставляется через социальный учет жилищного фонда, позволяющего пользоваться государственными или общественными помещениями с возможностью дальнейшей приватизации. Бессрочное пользование предусмотрено для участников боевых действий, лиц с инвалидностью из-за войны войны, семей погибших защитников, детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки, имея статус ВПЛ и достигнув 16 лет.
Переселенцы проживают в социальных домах по договору найма, уплачивая только коммунальные платежи. Продолжительность проживания зависит от доходов и свободного помещения, а приоритет предоставляется лицам с инвалидностью I и II групп.
Для регистрации следует обратиться в орган местного самоуправления или ЦНАП по месту регистрации, подать заявление и добавить копии паспорта, справку ВПЛ, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, документы опекуна и идентификационный код. Также необходимы документы, подтверждающие право на приоритет.
После проверки орган принимает решение о постановке на учет. Когда появляется свободное помещение, его передают не позднее трех рабочих дней, снабжая людей бесплатным жильем для переселенцев во Львовской области.
