Когда появляется свободное помещение, его передают не позднее трех рабочих дней, снабжая людей бесплатным жильем для переселенцев во Львовской области.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львовской области доступно для украинцев, потерявших свои дома из-за полномасштабного вторжения, сообщает Politeka.

Программа позволяет получить временное или бессрочное убежище в общинах, где украинцы зарегистрированы в Единой базе данных ВПЛ. При этом площадь помещения регламентируется: менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство. Исключение составляют дома на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Проживание предоставляется на период военного положения и еще через шесть месяцев после его завершения. Переселенцы оплачивают только коммунальные услуги. Приоритет предоставляют многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, пенсионерам и нетрудоспособным лицам, чей дом был разрушен или непригоден для жизни.

Дополнительно жилье предоставляется через социальный учет жилищного фонда, позволяющего пользоваться государственными или общественными помещениями с возможностью дальнейшей приватизации. Бессрочное пользование предусмотрено для участников боевых действий, лиц с инвалидностью из-за войны войны, семей погибших защитников, детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки, имея статус ВПЛ и достигнув 16 лет.

Переселенцы проживают в социальных домах по договору найма, уплачивая только коммунальные платежи. Продолжительность проживания зависит от доходов и свободного помещения, а приоритет предоставляется лицам с инвалидностью I и II групп.

Для регистрации следует обратиться в орган местного самоуправления или ЦНАП по месту регистрации, подать заявление и добавить копии паспорта, справку ВПЛ, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, документы опекуна и идентификационный код. Также необходимы документы, подтверждающие право на приоритет.

