АТ "Полтавагаз" попереджає, які графіки відключення газу діятимуть на території області протягом тижня з 15 по 21 вересня 2025 року.

Деякі мешканці Полтавської області протягом наступного тижня – з 15 по 21 вересня 2025 року – тимчасово залишаться без газопостачання, повідомляє Politeka.

Важливо: аби уникнути небезпечних ситуацій, мешканцям будинків, яких торкнуться обмеження, варто перекрити крани перед газовими приладами та суворо дотримуватися правил безпеки.

Зокрема споживачів природного газу Полтавського УЕГС попереджають, що з понеділка, 15 вересня 2025 року, в селі Коломацьке буде тимчасово припинено розподіл блакитного палива у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у мережах. Постачання відновлять після завершення робіт.

Також "Полтавагаз" попереджає про графіки відключення газу в межах Шишацької селищної територіальної громади, пише Politeka. Там будуть проводитися роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ВБСГ) у багатоквартирних будинках. Через це в середу, 17 числа, обмеження діятимуть із 8:00 до 17:00 у с. Воскобійники за адресами вул. Центральна, 27, 29.

Крім того, обмеження також діятимуть у місті Хорол у Лубенському районі за таким графіком:

16 вересня – вул. 8-Березня, 57, Михайла Полонського, 38;

17 – Небесної Сотні, 202А;

18 – Незалежності, 21Б.

Щоб дізнатися актуальну інформацію про можливі обмеження розподілу блакитного палива в області на наступному тижні, стежте за офіційними сторінками обленерго та своєї територіальної громади.

