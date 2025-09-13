Початок опалювального сезону 2025 у Києві розпочнеться, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль опуститься до +8°C або нижче, повідомляє Politeka.

Як правило, це відбувається близько середини жовтня, зазвичай з 15 числа, проте місцева влада може ухвалювати рішення про початок опалення раніше або пізніше, орієнтуючись на погодні умови. Окремо тепло можуть подавати у школах, дитсадках та лікарнях навіть до початку повного опалювального сезону. У минулому році, зокрема у 2024-му, квартири у Києві підключили лише 30 жовтня.

Під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ для населення. Тариф на опалення у Києві залишається незмінним з 2019 року і становить 1654,41 грн/Гкал. Вартість обігріву залежить від наявності лічильника та температури за вікном. У будинках із приладами обліку платять за фактичне споживання, у квартирах без лічильників розрахунок проводиться пропорційно площі. Максимальна частка встановлюється для квартир без лічильника, що дозволяє убезпечити мешканців від аномально високих нарахувань.

Найнижчі температури у столиці зазвичай спостерігаються у січні та лютому. Наприклад, у лютому 2021 року середньомісячна температура була -4,7°C, а споживання тепла квартирою площею 56,1 кв. м становило 1,2208 Гкал, що відповідало платі 2019 грн. У січні середня температура склала -2,5°C, обсяг тепла – 1,1407 Гкал, а платіж – 1887 грн.

Для підготовки до опалювального сезону Україна забезпечила котельні 90 тис. тонн вугілля, 85 тис. тонн рідкого палива, 585 тис. куб. м дров та 32 тис. тонн пелет. На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн тонн вугілля. У підземні газові сховища планується закачати 13,2 млрд кубометрів газу, станом на кінець серпня вже закачано 11 млрд кубометрів.

Отже, початок опалювального сезону 2025 у Києві залежатиме від температури та рішень місцевої влади, тарифи залишаються фіксованими, а запаси палива та газу готові до стабільного забезпечення теплом.

Джерело: РБК-Україна

