Начало отопительного сезона 2025 года в Киеве будет зависеть от температуры и решений местных властей.

Начало отопительного сезона 2025 года в Киеве начнется, когда среднесуточная температура в течение трех суток подряд опустится до +8°C или ниже, сообщает Politeka.

Как правило, это происходит около середины октября, обычно с 15 числа, однако местные власти могут принимать решение о начале отопления раньше или позже, ориентируясь на погодные условия. Отдельно тепло могут подавать в школах, детсадах и больницах даже до полного отопительного сезона. В прошлом году, в частности, в 2024-м, квартиры в Киеве подключили только 30 октября.

Во время войны действует мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ для населения. Тариф на отопление в Киеве остается неизменным с 2019 года и составляет 1654,41 грн/гкал. Стоимость обогрева зависит от наличия счетчика и температуры за окном. В домах с приборами учета платят за фактическое потребление, в квартирах без счетчиков расчет производится пропорционально площади. Максимальная часть устанавливается для квартир без счетчика, что позволяет обезопасить жильцов от аномально высоких начислений.

Самые низкие температуры в столице обычно наблюдаются в январе и феврале. К примеру, в феврале 2021 года среднемесячная температура была -4,7°C, а потребление тепла квартирой площадью 56,1 кв. м составило 1,2208 Гкал, что соответствовало плате 2019 грн. В январе средняя температура составила -2,5 ° C, объем тепла - 1,1407 Гкал, а платеж - 1887 грн.

Для подготовки к отопительному сезону Украина обеспечила котельной 90 тыс. тонн угля, 85 тыс. тонн жидкого топлива, 585 тыс. куб. м дров и 32 тыс. тонн пеллет. На складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 2,4 млн. тонн угля. В подземные газовые хранилища планируется закачать 13,2 млрд кубометров газа, по состоянию на конец августа уже закачано 11 млрд кубометров.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Киеве будет зависеть от температуры и решений местных властей, тарифы остаются фиксированными, а запасы топлива и газа готовы к стабильному обеспечению теплом.

Источник: РБК-Україна

