Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області покликана забезпечити базову фінансову стабільність тим, хто не має змоги претендувати на пенсійне забезпечення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області передбачена для жителів, яким виповнилося 60 років і які відповідають установленим вимогам, інформує Politeka.

Як зазначає портал «Дія», виплата адресована тим громадянам, які не змогли оформити пенсію через брак страхового стажу, проте потребують матеріальної підтримки. Мета програми полягає у наданні мінімального соціального захисту та створенні можливості отримати щомісячні кошти людям, котрі опинилися у складних життєвих умовах.

Право на допомогу мають особи з 15 і більше роками страхового стажу, які не одержують інші соціальні чи пенсійні виплати та не мають додаткових джерел прибутку. Розмір нарахувань визначається індивідуально. Сума обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних і середнім доходом родини за півроку. У 2025 році максимальна сума складає 3 028 гривень.

Оформлення здійснюється через місцеві підрозділи соціального захисту. Для цього потрібно подати заяву та пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідку про стаж із Пенсійного фонду, інформацію про склад сім’ї та місце проживання, а також декларацію про доходи за останні шість місяців. Розгляд триває до десяти днів з моменту отримання повного пакета документів, після чого ухвалюється рішення про призначення або відмову.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Київській області покликана забезпечити базову фінансову стабільність тим, хто не має змоги претендувати на пенсійне забезпечення через відсутність достатнього страхового стажу. Програма гарантує підтримку найуразливішим категоріям населення та дозволяє зменшити ризик матеріальних труднощів.

