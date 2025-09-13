Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области призвана обеспечить базовую финансовую стабильность тем, кто не может претендовать на пенсионное обеспечение.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области предусмотрена для жителей, которым исполнилось 60 лет и отвечают установленным требованиям, информирует Politeka.

Как отмечает портал «Дія», выплата адресована тем гражданам, которые не смогли оформить пенсию из-за нехватки страхового стажа, однако нуждаются в материальной поддержке. Цель программы состоит в предоставлении минимальной социальной защиты и создании возможности получить ежемесячные средства людям, оказавшимся в сложных жизненных условиях.

Право на пособие имеют лица с 15 и более годами страхового стажа, не получающие другие социальные или пенсионные выплаты и не имеющие дополнительных источников прибыли. Размер начислений определяется индивидуально. Сумма исчисляется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных и средним доходом семьи за полгода. В 2025 году максимальная сумма составляет 3028 гривен.

Оформление производится через местные подразделения социальной защиты. Для этого необходимо подать заявление и пакет документов: паспорт, идентификационный код, справку о стаже из Пенсионного фонда, информацию о составе семьи и месте жительства, а также декларацию о доходах за последние шесть месяцев. Разбирательство длится до десяти дней с момента получения полного пакета документов, после чего принимается решение о назначении или отказе.

Таким образом, денежная помощь для пенсионеров в Киевской области призвана обеспечить базовую финансовую стабильность тем, кто не может претендовать на пенсионное обеспечение из-за отсутствия достаточного страхового стажа. Программа гарантирует поддержку наиболее уязвимым категориям населения и позволяет снизить риск материальных трудностей.

