Подорожчання круп у Полтавській області відчутно впливає на вартість гречки в магазинах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям надають на сайті Мінфін.

Станом на 10 вересня 2025 року середня ціна за кілограм цього продукту становить 34,10 гривні, що демонструє незначне зростання порівняно з попереднім місяцем.

Різниця у вартості помітна залежно від торговельної мережі: Auchan пропонує гречку по 29,90 грн, Metro – 31,30, Novus – 31,99, а Megamarket – 43,20 за кілограм. Такі коливання обумовлені регіональною політикою цін та акційними пропозиціями магазинів.

У серпні 2025 року середньомісячні ціни також демонстрували різні показники: Metro – 31,30 грн, Novus – 31,87, Auchan – 29,90, Megamarket – 43,20. Середній показник по ринку склав 34,07, що практично відповідає вересневій середній вартості.

Дані індексу споживчих цін свідчать, що у серпні ціна гречки залишалася стабільною на рівні 34,05–34,10 гривень за кілограм протягом більшої частини місяця. З 27 по 31 серпня спостерігалося незначне зниження до 34,02, після чого на початку вересня ціни повернулися до 34,10. Такі коливання показують мінімальні зміни вартості у період літніх закупівель.

Отже, за останній місяць, починаючи з 10 серпня, середня ціна на гречку зросла на 0,05 гривень. Незважаючи на невеликий приріст, подорожчання круп у Полтавській області відображає тенденцію стабільного зростання розцінок на бакалійні товари, що змушує українських споживачів уважно слідкувати за коливанням вартості основних товарів у магазинах.

