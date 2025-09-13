Подорожание круп в Полтавской области существенно влияет на стоимость гречки в магазинах, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам предоставляют на сайте Минфин .

По состоянию на 10 сентября 2025 средняя цена за килограмм этого продукта составляет 34,10 гривны, что демонстрирует незначительный рост по сравнению с предыдущим месяцем.

Разница в стоимости заметна в зависимости от торговой сети: Auchan предлагает гречку по 29,90 грн, Metro – 31,30, Novus – 31,99, Megamarket – 43,20 за килограмм. Такие колебания обусловлены региональной ценовой политикой и акционными предложениями магазинов.

В августе 2025 года среднемесячные цены также демонстрировали разные показатели: Metro – 31,30 грн, Novus – 31,87, Auchan – 29,90, Megamarket – 43,20. Средний показатель по рынку составил 34,07, что практически соответствует средней сентябрьской стоимости.

Данные индекса потребительских цен свидетельствуют, что в августе цена гречихи оставалась стабильной на уровне 34,05–34,10 гривен за килограмм в течение большей части месяца. С 27 по 31 августа наблюдалось незначительное понижение до 34,02, после чего в начале сентября цены вернулись до 34,10. Такие колебания показывают минимальные изменения стоимости в период летних закупок.

За последний месяц, начиная с 10 августа, средняя цена на гречку выросла на 0,05 гривен. Несмотря на небольшой прирост, подорожание круп в Полтавской области отражает тенденцию стабильного роста расценок на бакалейные товары, что заставляет украинских потребителей внимательно следить за колебанием стоимости основных товаров в магазинах.

