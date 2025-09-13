Тема підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області знову опинилася у центрі уваги місцевих громад.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області стосується значної частини регіону, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області у Білгороді-Дністровському офіційно підтверджено повідомленням, опублікованим на сайті міської територіальної громади.

Мова йде про намір КП «Білгород-Дністровськводоканал» встановити нові ціни у 2026 році. Попереднє рішення міськради №554 від 30 грудня 2024 року закріпило чинні розцінки, які набрали чинності з 1 лютого 2025 року.

Тоді вони склали 45,60 гривні за кубометр водопостачання та 43,40 за водовідведення з урахуванням ПДВ. Однак ці розцінки не покривали усіх фактичних витрат підприємства.

За розрахунками, робота водоканалу оплачувалися лише на 89%, а водовідведення на 84%. Щоб забезпечити безперебійність роботи системи, підприємство розробило проєкт нових цін.

Згідно з ним, водопостачання для субʼєктів господарювання у сфері централізованого водопостачання може зрости до 46,60 гривні за кубометр, а водовідведення - до 50,53.

Причинами такого перегляду стали зростання вартості електроенергії, ріст зарплат працівників, а також подорожчання матеріалів і послуг сторонніх організацій.

Паралельно з цим, підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відбулося й в Ізмаїлі. Виконавчий комітет міської ради 28 травня 2025 року ухвалив рішення №431 про нову вартість води.

Вона почала діяти з 1 червня 2025 року. Так, місцеві мешканці тепер платять 34,3 та 42,3 гривні. Для мешканців багатоповерхівок, де застосовуються внутрішньобудинкові системи, ціна на холодну воду піднялася з 28,1 грн до 35,1, а водовідведення з 33,8 до 42,9.

Таким чином, ріст становить від 24% до майже 27% залежно від ЖКП. У «Водоканалі» пояснюють такі зміни подорожчанням електроенергії та матеріалів, а також зростанням фонду оплати праці.

