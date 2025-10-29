Обмеження руху транспорту в Харкові запроваджують у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

У Харкові тимчасово обмежили рух транспорту, проте зміни носять лише тимчасовий характер, поки триватиме ремонт, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

Зокрема, обмеження руху в Харкові ввели через відокремлений трамвайний переїзд на Салтівському шосе — в районі перехрестя з вулицею Руслана Плоходька. Проїзд цією ділянкою закрито з 9:00 29 жовтня до 17:00 1 листопада 2025 року.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, обмеження запроваджують у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на трамвайному переїзді. Для зручності водіїв буде організовано об’їзд прилеглими вулицями.

Через ремонт також тимчасово зміниться схема руху трамваїв. Зокрема, з 9:00 до 17:00 29 і 30 жовтня буде повністю припинено рух трамваїв на цій ділянці.

На цей період трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами:

Маршрут №6: розворотне коло «Вокзал “Харків-Пасажирський”» — Євгена Котляра — Полтавський Шлях — майдан Сергіївський — майдан Павлівський — майдан Конституції — Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — провулок Салтівський — Салтівське шосе — перехрестя Тракторобудівників і Салтівського шосе.

Маршрут №8: розворотне коло «Вулиця Одеська» — Байрона — Морозова — Георгія Тарасенка — Молочна — майдан Захисників України — Героїв Харкова — Академіка Павлова — провулок Салтівський — Салтівське шосе — перехрестя Тракторобудівників і Салтівського шосе.

Маршрут №23: розворотне коло «Салтівське» — проспект Тракторобудівників — перехрестя проспекту Тракторобудівників.

Щоб забезпечити транспортне сполучення з районом 602-го мікрорайону, на час ремонтних робіт запустять тимчасовий автобусний маршрут №9.

