Ограничение движения транспорта в Харькове вводится в связи с проведением ремонтных работ.

В Харькове временно ограничили движение транспорта, однако изменения носят лишь временный характер, пока будет продолжаться ремонт, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

В частности, ограничение движения в Харькове ввели из-за обособленного трамвайного переезда на Салтовском шоссе — в районе перекрестка с улицей Руслана Плоходько. Проезд по этому участку закрыт с 9:00 29 октября до 17:00 1 ноября 2025 года.

Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства Харьковского городского совета, ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ на трамвайном переезде. Для удобства водителей будет организован объезд по близлежащим улицам.

Из-за ремонта также временно изменится схема движения трамваев. В частности, с 9:00 до 17:00 29 и 30 октября будет полностью приостановлено движение трамваев на этом участке.

В этот период трамваи будут курсировать по измененным маршрутам:

Маршрут №6: разворотный круг «Вокзал Харьков-Пассажирский» - Евгения Котляра - Полтавский Путь - площадь Сергеевская - площадь Павловский - площадь Конституции - Героев Харькова - ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – перекресток Тракторостроителей и Салтовского шоссе.

Маршрут №8: разворотный круг "Улица Одесская" - Байрона - Морозова - Георгия Тарасенко - Молочная - площадь Защитников Украины - Героев Харькова - Академика Павлова - переулок Салтовский - Салтовское шоссе.

Маршрут №23: разворотный круг «Салтовское» – проспект Тракторостроителей – перекресток проспекта Тракторостроителей.

Чтобы обеспечить транспортное сообщение с районом 602 микрорайона, на время ремонтных работ запустят временный автобусный маршрут №9.

