Подорожчання продуктів у Полтавській області відзначається на прикладі основних молочних товарів, таких як кефір, маргарин і вершкове масло, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про це надає сайт Мінфін.

Зокрема, кефір Селянський 2,5 % у пляшці 950 мл зараз у середньому коштує 65,70 гривень. Ціни відрізняються залежно від торгової мережі: Auchan пропонує його за 51,90 гривень, Megamarket — 69,40, Metro — 75,50, а Novus — 65,99. Для порівняння, у вересні середня вартість цього продукту по магазинах складала 60,97 гривень, що свідчить про зростання приблизно на 4,10 гривень за місяць.

Аналіз індексу споживчих цін показує, що впродовж останніх днів ціни стабільно трималися на рівні 61,60–65,70 гривень за пляшку.

Ще один популярний продукт — маргарин Олком Вершковий 72,5 % вагою 200 грамів. Поточні ціни варіюються: Auchan — 42,90 гривень, Novus — 40,99. У вересні середня місячна вартість була 37,67 гривень, а за останній місяць товар подорожчав на 6,50 гривень. Інформація по днях свідчить, що на початку жовтня ціна трималася на рівні 37,45 гривень, а вже наприкінці місяця досягла 41,95 гривень за пачку.

Вершкове масло Селянське 72,5 % (200 г) також відчуло зростання цін. Середня поточна вартість становить 123,20 гривень. У магазинах Auchan його продають за 113,90, Megamarket — 121,70, Metro — 134,00 гривень. Для порівняння, у вересні середня ціна була 117,11 гривень, тобто за місяць продукт подорожчав на 5,18 гривень. Щоденні дані індексу споживчих цін підтверджують поступове підвищення вартості, особливо після 22 жовтня.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області відображає загальну тенденцію росту цін на молочні товари. Це стосується як кефіру, так і маргарину чи масла, що впливає на середній чек споживачів і потребує уваги при плануванні покупок у різних супермаркетах.

