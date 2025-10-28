Подорожчання продуктів у Полтавській області стосується гречки, манки та пшона.

Подорожчання продуктів у Полтавській області відчутно впливає на вартість базових круп у магазинах регіону, повідомляє Politeka.

Інформацію про таку ситуацію надає портал Мінфін.

Кілограм гречки нині коштує в середньому 41,83 грн. Різні супермаркети пропонують такі ціни: Auchan — 34,90, Novus — 38,39, Megamarket — 52,20. У вересні середнє значення становило 34,86. Metro пропонував 31,81, Novus — 32,61, Auchan — 29,90, Megamarket — 45,10. За останній місяць показник піднявся на 7,93: з 20 вересня від 33,90 до 20 жовтня — 41,83.

Манка Хуторок (800 г) демонструє середню ціну 37,18 грн. Megamarket пропонує 40,00, Metro — 34,56, Novus — 36,99. У вересні середнє значення залишалося 37,18. Протягом місяця спостерігалося зростання від 35,78 20 числа до 37,18 20 жовтня, що склало 1,41.

Пшоно фасоване по 1 кг коштує 25,87 грн. Metro — 24,20, Auchan — 26,90, Megamarket — 26,50. Середнє значення вересня було 24,30. Індекс споживчих цін показав підвищення на 1,43 за місяць: з 24,43 20 числа до 25,87 20 жовтня.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області стосується гречки, манки та пшона. Дані демонструють тенденцію підвищення вартості круп у різних торгових мережах. Відстеження цін і планування бюджету допомагають ефективно реагувати на зміни на ринку.

Крім того, у Полтавській області також виник дефіцит продуктів. Зокрема, цьогорічна посуха призвела до нестачі олії. На полях соняхи не досягли нормального розвитку, а на деяких ділянках українські фермери взагалі не моли змоги нічого зібрати.

