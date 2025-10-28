Подорожание продуктов в Полтавской области ощутимо влияет на стоимость базовой крупы в магазинах региона, сообщает Politeka.

Информацию о такой ситуации предоставляет портал Минфин .

Килограмм гречки в настоящее время стоит в среднем 41,83 грн. Различные супермаркеты предлагают следующие цены: Auchan – 34,90, Novus – 38,39, Megamarket – 52,20. В сентябре среднее значение составило 34,86. Metro предлагал 31,81, Novus – 32,61, Auchan – 29,90, Megamarket – 45,10. За последний месяц показатель поднялся на 7,93: с 20 сентября с 33,90 до 20 октября - 41,83.

Манка Хуторок (800 г) показывает среднюю цену 37,18 грн. Megamarket предлагает 40,00, Metro – 34,56, Novus – 36,99. В сентябре среднее значение оставалось 37,18. В течение месяца наблюдался рост от 35,78 20 числа до 37,18 20 октября, что составило 1,41.

Пшено фасованное по 1 кг стоит 25,87 грн. Metro - 24,20, Auchan - 26,90, Megamarket - 26,50. Среднее значение сентября было 24,30. Индекс потребительских цен показал повышение на 1,43 в месяц: с 24,43 20 числа до 25,87 20 октября.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области касается гречки, манки и пшена. Данные показывают тенденцию повышения стоимости круп в разных торговых сетях. Отслеживание цен и планирование бюджета помогают эффективно реагировать на изменения рынка.

Кроме того, в Полтавской области возник дефицит продуктов. В частности, засуха в этом году привела к нехватке масла. На полях подсолнухи не достигли нормального развития, а на некоторых участках украинские фермеры вообще не могли ничего собрать.

