Новий графік руху транспорту в Запоріжжі запровадять на кількох тролейбусних маршрутах міста 29 жовтня, повідомляє Politeka.

Тимчасові зміни триватимуть з 10:00 до 13:00 у зв’язку з прибиранням аварійних опор контактної мережі на ділянці проспекту Соборного від вулиці Першої Ливарної до Дніпровської, повідомили у пресслужбі Запорізької міської ради.

Маршрут №3 під час ремонту працюватиме у зміненому режимі. Один тролейбус з автономним ходом курсуватиме за схемою «площа Запорізька – 4-й Південний мікрорайон», а решта транспорту рухатиметься за напрямком «площа Запорізька – вулиця Сєдова». Маршрут №8 розділять на два напрями: один тролейбус з автономним ходом їздитиме від площі Запорізької до Сімферопольського шосе, а інші залишатимуться на схемі «площа Запорізька – вулиця Сєдова». Маршрут №14 теж змінить рух: один тролейбус курсуватиме «Сімферопольське шосе – Набережна», решта транспорту працюватиме від Набережної до вулиці Сєдова.

Пасажирам радять врахувати зміни та закладати додатковий час на поїздку, оскільки ремонт триватиме три години. Після завершення робіт рух тролейбусів відновиться відповідно до звичайного графіка. Міська влада підкреслює, що такі тимчасові обмеження пов’язані з необхідністю прибрати аварійні опори контактної мережі та забезпечити безпечний рух транспорту.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі дозволяє організувати перевезення пасажирів з урахуванням проведення ремонтних робіт. Водії та користувачі громадського транспорту повинні уважно слідкувати за оголошеннями та планувати свої маршрути заздалегідь, щоб уникнути непотрібних затримок. Міська рада нагадує, що після завершення прибирання аварійних опор всі маршрути повернуться до звичного режиму, а обмеження будуть зняті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: що змінилося для містян.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області: коли батареї стануть теплими.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Запоріжжі: на які деталі варто звернути увагу.