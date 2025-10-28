Новый график движения транспорта в Запорожье будет введен на нескольких троллейбусных маршрутах города 29 октября, сообщает Politeka.

Временные изменения продлятся с 10:00 до 13:00 в связи с уборкой аварийных опор контактной сети на участке проспекта Соборного от улицы Первой Литейной до Днепровской, сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.

Маршрут №3 при ремонте будет работать в измененном режиме. Один троллейбус с автономным ходом будет курсировать по схеме «Площадь Запорожская – 4-й Южный микрорайон», а остальной транспорт будет двигаться по направлению «Площадь Запорожская – улица Седова». Маршрут №8 разделят на два направления: один троллейбус с автономным ходом будет ездить от площади Запорожской до Симферопольского шоссе, а остальные будут оставаться на схеме «Запорожская площадь – улица Седова». Маршрут №14 тоже изменит движение: один троллейбус будет курсировать «Симферопольское шоссе – Набережная», остальной транспорт будет работать от Набережной до улицы Седова.

Пассажирам советуют учесть изменения и закладывать дополнительное время на поездку, поскольку ремонт будет длиться три часа. После завершения работ движение троллейбусов возобновится в соответствии с обычным графиком. Городские власти подчеркивают, что такие временные ограничения связаны с необходимостью убрать аварийные сопротивления контактной сети и обеспечить безопасное движение транспорта.

Новый график движения транспорта в Запорожье позволяет организовать перевозку пассажиров с учетом проведения ремонтных работ. Водители и пользователи общественного транспорта должны следить за объявлениями и планировать свои маршруты заранее, чтобы избежать ненужных задержек. Городской совет напоминает, что после завершения уборки аварийных опор все маршруты вернутся в привычный режим, а ограничения будут сняты.

