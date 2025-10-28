Тема підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі стала актуальною в розмовах серед місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі торкнеться населення, бюджетних установ та інших споживачів, повідомляє Politeka.

У Дніпрі оприлюднили проєкт рішення щодо підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема на теплову енергію та її постачання.

Ці зміни плануються для опалювального сезону 2025–2026 років. Документ ще перебуває на стадії розгляду і не підписаний мером, але вже містить точні розрахункові значення, які дозволяють заздалегідь орієнтуватися у майбутніх платіжках.

Згідно з проєктом, підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі передбачає, що для населення ціна на теплову енергію складе 1 362,37 гривні за 1 Гкал із ПДВ.

Для бюджетних установ вона становитиме 1 365,62 гривні за Гкал, а для інших категорій - 1 363,69. Вартість транспортування для населення запланована на рівні 204,12, для бюджетних установ - 206,66, для інших споживачів - 205,15.

Постачання всім коштуватиме однаково - 37,68. Встановлювати розцінки буде Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпроенерго", яке обслуговує споживачів відокремленого підрозділу "Придніпровська ТЕС".

Місцева влада зазначає, що остаточне рішення про ріст цін на ЖКП буде ухвалене після проходження всіх необхідних процедур, а нові цифри стануть актуальними у платіжках лише після офіційного затвердження.

У разі ухвалення документа оновлена вартість ЖКП діятиме протягом усього опалювального сезону 2025–2026 років.

