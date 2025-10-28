Тема повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре стала актуальной в разговорах среди местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре затронет население, бюджетные учреждения и другие потребители, сообщает Politeka.

В Днепре обнародовали проект решения по повышению тарифов на коммунальные услуги, в частности, на тепловую энергию и ее поставку.

Эти изменения планируются для отопительного сезона 2025-2026 годов. Документ еще находится на стадии рассмотрения и не подписан мэром, но содержит точные расчетные значения, которые позволяют заранее ориентироваться в будущих платежах.

Согласно проекту, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре предполагает, что для населения цена на тепловую энергию составит 1 362,37 гривны за 1 Гкал по НДС.

Для бюджетных учреждений она составит 1 365,62 гривны за Гкал, а для других категорий – 1 363,69. Стоимость транспортировки для населения запланирована на уровне 204,12, для бюджетных учреждений – 206,66, для других потребителей – 205,15.

Снабжение всем будет стоить одинаково - 37,68. Устанавливать расценки будет Акционерное общество "ДТЭК Днепроэнерго", обслуживающее потребителей обособленного подразделения "Приднепровская ТЭС".

Местные власти отмечают, что окончательное решение о росте цен на ЖКУ будет принято после прохождения всех необходимых процедур, а новые цифры станут актуальными в платежках только после официального утверждения.

В случае принятия документа обновленная стоимость ЖКУ будет действовать в течение всего отопительного сезона 2025-2026 годов.

