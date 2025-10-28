Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області дозволяє зменшити фінансове навантаження взимку, гарантує соціальний захист, стабільність і безпеку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області у зимовий період 2025/26 років передбачає часткову компенсацію комунальних платежів для літніх громадян, повідомляє Politeka.

Програму реалізує організація «Карітас Полтава» у межах ініціативи «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні» за підтримки CRS Catholic Relief Services.

Проєкт націлений на осіб, які втратили житло через бойові дії та нині мешкають у Полтавській і Зінківській громадах, допомагаючи зменшити фінансове навантаження під час опалювального сезону. Організатори радять стежити за виїздами мобільних груп, щоб вчасно пройти реєстрацію у населеному пункті. Допомога надається найуразливішим категоріям населення: людям з інвалідністю І та ІІ групи, дітям з інвалідністю, а також громадянам старше 60 років.

Крім того, підтримка доступна одиноким батькам, матерям, вагітним, багатодітним і прийомним родинам, сім’ям із дітьми до трьох років та особам із тяжкими хронічними хворобами, лікування яких потребує значних витрат. Для участі у програмі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи — без цих документів подати заявку неможливо.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області дозволяє зменшити фінансове навантаження взимку, гарантує соціальний захист, стабільність і безпеку найвразливіших мешканців регіону, сприяючи їх комфортному й безпечному перебуванню в холодний період року.

Крім того, у Полтавській області також можна безкоштовно отримати житло.

