Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области позволяет снизить финансовую нагрузку зимой, гарантирует социальную защиту, стабильность и безопасность.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области в зимний период 2025/26 годов предусматривает частичную компенсацию коммунальных платежей пожилым гражданам, сообщает Politeka.

Программу реализует организация "Каритас Полтава" в рамках инициативы "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине" при поддержке CRS Catholic Relief Services.

Проект нацелен на лиц, лишившихся жилья из-за боевых действий и ныне проживающих в Полтавской и Зинковской общинах, помогая уменьшить финансовую нагрузку во время отопительного сезона. Организаторы рекомендуют следить за выездами мобильных групп, чтобы вовремя пройти регистрацию в населенном пункте. Помощь оказывается наиболее уязвимым категориям населения: людям с инвалидностью I и II группы, детям с инвалидностью, а также гражданам старше 60 лет.

Кроме того, поддержка доступна одиноким родителям, матерям, беременным, многодетным и приемным семьям, семьям с детьми до трех лет и лицам с тяжелыми хроническими болезнями, лечение которых требует значительных затрат. Для участия в программе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица - без этих документов подать заявку невозможно.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области позволяет уменьшить финансовую нагрузку зимой, гарантирует социальную защиту, стабильность и безопасность самых уязвимых жителей региона, способствуя их комфортному и безопасному пребыванию в холодный период года.

Кроме того, в Полтавской области можно бесплатно получить жилье.

