Дефіцит продуктів в Одеській області може позначитися на вартості картоплі вже цієї зими, повідомляє Politeka.

За даними фахівців, українська картопля на даний момент коштує близько 10 гривень за кілограм. Ця стабільність пояснюється успішним цьогорічним врожаєм, який за деякими оцінками перевищує минулорічні показники, а також тиском дешевого імпорту з-за кордону.

Наприклад, продукція з Польщі коштує приблизно 6 гривень за кілограм, і це стримує підвищення цінників на вітчизняну продукцію. Як зазначає виконавча директорка Асоціації виробників картоплі Ольга Самойличенко, імпорт слугує орієнтиром для ринку і перешкоджає різким стрибкам вартості.

Прогноз на зимовий період може змінитися з настанням морозів. Основна причина майбутнього дефіциту продуктів у Одеській області – проблеми зі зберіганням картоплі, а не її недостатній урожай.

Дрібні фермери та домогосподарства не мають умов для тривалого зберігання, і коли температура опускається нижче нуля, частина запасів просто втрачається. Це природно підштовхує ціни вгору.

Дефіцит продуктів в Одеській області вже врахований у прогнозах аналітиків, які попереджають про можливе помірне подорожчання. Незважаючи на це, істотного стрибка не очікується.

Великі агрохолдинги та виробники сформували запаси заздалегідь, що допомагає збалансувати ринок. Однак якщо погодні умови будуть складними, а умови зберігання врожаю ускладняться, ціни на даний товар можуть зрости на 10-15 відсотків.

