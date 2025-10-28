Дефицит продуктов в Одесской области может сказаться на стоимости картофеля уже этой зимой, сообщает Politeka.

По данным специалистов, украинский картофель сейчас стоит около 10 гривен за килограмм. Эта стабильность объясняется успешным урожаем этого года, который по некоторым оценкам превышает прошлогодние показатели, а также давлением дешевого импорта из-за рубежа.

К примеру, продукция из Польши стоит примерно 6 гривен за килограмм, и это сдерживает повышение ценников на отечественную продукцию. Как отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко, импорт служит ориентиром для рынка и препятствует резким скачкам стоимости.

Прогноз на зимний период может измениться с наступлением морозов. Основная причина будущего дефицита продуктов в Одесской области – проблемы с хранением картофеля, а не его недостаточный урожай.

Мелкие фермеры и домохозяйства не имеют условий для длительного хранения, и, когда температура опускается ниже нуля, часть запасов просто теряется. Это естественно подталкивает цены вверх.

Дефицит продуктов в Одесской области уже учтен в прогнозах аналитиков, предупреждающих о возможном умеренном подорожании. Несмотря на это, существенного скачка не ожидается.

Большие агрохолдинги и производители сформировали запасы заранее, что помогает сбалансировать рынок. Однако если погодные условия будут сложными, а условия хранения урожая усложнятся, цены на товар могут вырасти на 10-15 процентов.

