Подорожание продуктов в Полтавской области отмечается на примере основных молочных товаров, таких как кефир, маргарин и масло, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

В частности, кефир Крестьянский 2,5% в бутылке 950 мл сейчас в среднем стоит 65,70 гривен. Цены отличаются в зависимости от торговой сети: Auchan предлагает его за 51,90 гривен, Megamarket – 69,40, Metro – 75,50, а Novus – 65,99. Для сравнения, в сентябре средняя стоимость этого продукта по магазинам составляла 60,97 грн, что свидетельствует о росте примерно на 4,10 грн в месяц.

Анализ индекса потребительских цен показывает, что в последние дни цены стабильно держались на уровне 61,60–65,70 гривен за бутылку.

Еще один популярный продукт – маргарин Олком Сливочный 72,5% весом 200 граммов. Текущие цены варьируются: Auchan – 42,90 гривен, Novus – 40,99. В сентябре средняя месячная стоимость была 37,67 грн., а за последний месяц товар подорожал на 6,50 грн. Информация по дням свидетельствует, что в начале октября цена держалась на уровне 37,45 грн, а уже в конце месяца достигла 41,95 грн за пачку.

Сливочное масло Крестьянское 72,5% (200 г) также ощутило рост цен. Средняя текущая стоимость составляет 123,20 грн. В магазинах Auchan его продают за 113,90, Megamarket – 121,70, Metro – 134,00 гривен. Для сравнения, в сентябре средняя цена была 117,11 грн., то есть за месяц продукт подорожал на 5,18 грн. Ежедневные данные индекса потребительских цен подтверждают постепенное повышение стоимости, особенно после 22 октября.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области отражает общую тенденцию роста цен на молочные товары. Это касается как кефира, так и маргарина или масла, что влияет на средний чек потребителей и требует внимания при планировании покупок в разных супермаркетах.

