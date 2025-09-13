Тема повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области снова оказалась в центре внимания местных общин.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области относится к значительной части региона, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области в Белгороде-Днестровском официально подтверждено сообщением, опубликованным на сайте городского территориального общества.

Речь идет о намерении КП "Белгород-Днестровскводоканал" установить новые цены в 2026 году. Предыдущее решение горсовета №554 от 30 декабря 2024 года закрепило действующие расценки, вступившие в силу 1 февраля 2025 года.

Тогда они составили 45,60 грн за кубометр водоснабжения и 43,40 за водоотвод с учетом НДС. Однако эти расценки не покрывали все фактические затраты предприятия.

По расчетам работа водоканала оплачивались лишь на 89%, а водоотвод на 84%. Чтобы обеспечить бесперебойность работы системы, предприятие разработало проект новых цен.

Согласно ему, водоснабжение для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения может возрасти до 46,60 гривны за кубометр, а водоотвод – до 50,53.

Причинами такого пересмотра стали рост стоимости электроэнергии, рост зарплат работников, а также удорожание материалов и услуг сторонних организаций.

Параллельно с этим повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области произошло и в Измаиле. Исполнительный комитет городского совета 28 мая 2025 принял решение №431 о новой стоимости воды.

Она начала действовать с 1 июня 2025 года. Так, местные жители теперь платят 34,3 и 42,3 гривны. Для жильцов многоэтажек, где применяются внутридомовые системы, цена на холодную воду поднялась с 28,1 до 35,1 грн, а водоотвод с 33,8 до 42,9.

Таким образом, рост составляет от 24% до почти 27% в зависимости от ЖКУ. В Водоканале объясняют такие изменения подорожанием электроэнергии и материалов, а также ростом фонда оплаты труда.

