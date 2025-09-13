Українці, які через війну вимушено залишили свої домівки, можуть претендувати на безкоштовне житло для ВПО в Київській області.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надається через квартирний облік, на який потрібно стати в новій громаді, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області через три види обліку. Кожен з них має свої особливості, тож розповідаємо про це детальніше.

Перший варіант передбачає участь громадян, що потребують даху над головою для тимчасового проживання. У цьому випадку можна безкоштовно отримати соціальне приміщення з комунального фонду громади, де людина перебуває в Єдиній базі даних ВПО.

Такий дім надається на строк до року з можливістю продовження. Ця опція відкрита для тих, хто не має власного помешкання або володіє площею меншою за встановлені норми.

Навіть якщо квартира є, але вона розташована на окупованій території чи у зоні бойових дій, людина також має право стати в чергу.

У таких випадках безкоштовне житло для ВПО в Київській області передбачає лише оплату комунальних послуг. Насамперед, пріоритет надають багатодітним родинам, сім’ям з дітьми, вагітним жінкам, літнім людям і тим переселенцям, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними для проживання.

Другий варіант - для громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Переселенці можуть отримати приміщення у постійне користування у будинках державного чи громадського житлового фонду. У майбутньому такий дім можна приватизувати.

Третій варіант - це соціальний квартирний облік. У цьому випадку переселенці можуть без оплати користуватися соціальним дахом над головою на підставі договору найму.

