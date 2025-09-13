Украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули свои дома, могут претендовать на бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется через квартирный учет, на который нужно стать в новой общине, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области через три вида учета. Каждый из них имеет свои особенности, так что рассказываем об этом подробнее.

Первый вариант предполагает участие граждан, нуждающихся в крыше над головой для временного проживания. В этом случае можно бесплатно получить социальное помещение из коммунального фонда общества, где человек находится в Единой базе данных ВПЛ.

Такой дом предоставляется сроком до года с возможностью продления. Эта опция открыта для тех, кто не имеет собственного жилища или владеет площадью меньше установленных норм.

Даже если квартира есть, но она расположена на оккупированной территории или в зоне боевых действий, человек также вправе стать в очередь.

В таких случаях бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предусматривает только оплату коммунальных услуг. Прежде всего, приоритет предоставляют многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, пожилым людям и тем переселенцам, чьи дома были разрушены или оказались непригодными для проживания.

Второй вариант – для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Переселенцы могут получить помещения в постоянное пользование домах государственного или общественного жилищного фонда. В будущем такой дом можно приватизировать.

Третий вариант – это социальный квартирный учет. В этом случае переселенцы могут без оплаты пользоваться социальной крышей над головой из договора найма.

