Дефіцит продуктів у Хмельницькій області загострився через ускладнення з вирощуванням соняшнику на південних територіях, повідомляє Politeka.

У Херсоні після посухи 2025 року фермери були змушені знищити частину посівів. Через пошкодження Каховської ГЕС та відсутність опадів урожай виявився значно меншим: частина культур не дала плодів, а пізні посіви можуть принести лише частковий результат, який поки невизначений.

Тривала відсутність дощів на правобережжі протягом понад двох місяців змусила аграріїв відмовитися від соняшникових плантацій. Початкові збори показали лише 0,2–0,3 тонни на гектар замість очікуваних показників. До цього додалися весняні заморозки, буревії, шквали та нашествие сарани, що ще більше ускладнило ситуацію.

Фахівці зазначають, що, незважаючи на значні втрати на півдні, загальна ситуація по країні катастрофічною не є. У Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях умови для вирощування сприятливіші, і очікуваний загальний врожай може скласти 13,5–14 млн тонн, що частково компенсує недобір на півдні.

Разом із цим дефіцит продуктів у Хмельницькій області пов’язаний із зменшенням постачання соняшникової олії. Заводи з переробки переключилися на сою та ріпак, а запаси насіння поступово зменшуються. Вже в червні–липні 2025 року роздрібні ціни почали зростати: середня вартість у червні сягала 80,62 грн, а в липні індекс споживчих цін досяг 100,4.

У магазинах АТБ пляшка олії об’ємом 0,9 л продається за 72,27 грн (літр – 80,3 грн), у Сільпо аналогічний товар коштує 96,99 грн. Схожа тенденція спостерігається й у інших торговельних мережах. Експерти радять жителям уважно відстежувати коливання цін і користуватися акційними пропозиціями для оптимізації осінніх закупівель.

