Дефицит продуктов в Хмельницкой области обострился из-за осложнений с выращиванием подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

В Херсоне после засухи 2025 фермеры были вынуждены уничтожить часть посевов. Из-за повреждения Каховской ГЭС и отсутствия осадков урожай оказался значительно меньше: часть культур не принесла плодов, а поздние посевы могут принести лишь частичный результат, который пока не определен.

Длительное отсутствие дождей на правобережье в течение более двух месяцев заставило аграриев отказаться от плантаций подсолнечника. Начальное собрание показало лишь 0,2–0,3 тонны на гектар вместо ожидаемых показателей. К этому добавились весенние заморозки, ураганы, шквалы и нашествие саранчи, что еще больше усложнило ситуацию.

Специалисты отмечают, что, несмотря на значительные потери на юге, общая ситуация по стране катастрофической не является. В Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях условия для выращивания более благоприятны, и ожидаемый общий урожай может составить 13,5–14 млн. тонн, что частично компенсирует недобор на юге.

Вместе с тем, дефицит продуктов в Хмельницкой области связан с уменьшением поставок подсолнечного масла. Заводы по переработке переключились на сою и рапс, а запасы семян постепенно уменьшаются. Уже в июне-июле 2025 розничные цены начали расти: средняя стоимость в июне достигала 80,62 грн, а в июле индекс потребительских цен достиг 100,4.

В магазинах АТБ бутылка растительного масла объемом 0,9 л продается за 72,27 грн (литр – 80,3 грн), в Сильпо аналогичный товар стоит 96,99 грн. Похожая тенденция наблюдается и в других торговых сетях. Эксперты советуют жителям внимательно отслеживать колебания цен и пользоваться акционными предложениями по оптимизации осенних закупок.

Источник: Телеграф

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: базовый товар оказался под угрозой.

Также Politeka писала, Пенсия в Киевской области: ПФУ обвинил женщину в беспричинном получении 125 тысяч гривен, суд вынес решение.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда можно обратиться.