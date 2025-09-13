Обленерго попередило, що в Харківській області на наступному тижні – з 15 по 21 вересня 2025 року – будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

З 15 по 21 вересня 2025 року в різних населених пунктах Харківської області діятимуть нові графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що графіки відключення світла будуть застосовуватися в межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. У понеділок, 15 вересня, приблизно з 9:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці Люботина по вул. Східна, в-д Врожаю, сад.тов. "Дорожник", "Вітамін", "Запрудне", "Криничне".

На території Близнюківської селищної громади, як повідомляє Politeka, планові знеструмлення в понеділок відбудуться в таких населених пунктах:

Близнюки (вул. Єдності, Захисників України (з переїзду по правій стороні до вежі);

Батюшки (вул. Покровська, пров. Шкільний).

Крім того, повідомляється про планові знеструмлення на території Купʼянського району. В понеділок орієнтовно з 8:00 до 16:00 без електропостачання залишиться частина мешканців с.Ставище та с.Борівське.

Про інші графіки відключення світла в Харківській області на період із 15 по 21 вересня 2025 року обленерго оголосить пізніше. За актуальною інформацією ви можете стежити на офіційних сторінках обленерго та своєї територіальної громади.

Ці знеструмлення повʼязані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт у мережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні.

