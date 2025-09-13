Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області стає справжнім порятунком для багатьох вразливих категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається у межах проєкту благодійного фонду Карітас Миколаїв УГКЦ, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці організації, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області має на меті підтримати людей, чиї оселі постраждали від війни.

Йдеться про можливість отримати ремонтні роботи від будівельної компанії для тих домівок, які збереглися та залишаються придатними для проживання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає проведення ремонтів у 70 житлах, які були пошкоджені після 24 лютого 2022 року.

Участь у програмі можуть брати мешканці Миколаївського району, за винятком Куцурубської та Очаківської громад, де роботи не проводяться з міркувань безпеки.

Благодійники беруть на себе відновлення теплового контуру житла. Це означає, що можна розраховувати на ремонт або заміну вікон, дверей і покрівлі.

Заявниками можуть стати ті родини, які відповідають критеріям вразливості. У переліку тих, хто має право подати заявку, є одинокі матері чи батьки з дітьми до 18 років, вагітні жінки, мами з дітьми до трьох років, а також багатодітні сім’ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Крім того, участь можуть взяти родини, де є люди з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями. У програмі також передбачена підтримка для літніх людей від 55 років, які живуть самотньо чи у складі невеликого домогосподарства без допомоги рідних.

Важливою умовою є рівень доходів заявників. Підтримку зможуть мати ті, хто повністю втратив заробіток або має менше ніж 6318 гривень на одну особу в родині. Для підтвердження відповідності необхідно надати пакет документів.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право