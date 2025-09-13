Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области становится настоящим спасением для многих уязвимых категорий населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется в рамках проекта благотворительного фонда Каритас Николаев УГКЦ, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной Фейсбук-странице организации, гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области имеет целью поддержать людей, чьи дома пострадали от войны.

Речь идет о возможности получить ремонтные работы от строительной компании для тех домов, которые сохранились и остаются пригодными для проживания.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предусматривает проведение ремонтов в 70 жильях, поврежденных после 24 февраля 2022 года.

Участие в программе могут принимать жители Николаевского района, за исключением Куцурубской и Очаковской общин, где работы не проводятся по соображениям безопасности.

Благотворители берут на себя восстановление теплового контура жилья. Это значит, что можно рассчитывать на ремонт или замену окон, дверей и кровли.

Заявителями могут стать те семьи, которые отвечают критериям уязвимости. В списке имеющих право подать заявку есть одинокие матери или родители с детьми до 18 лет, беременные женщины, мамы с детьми до трех лет, а также многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Кроме того, участие могут принять семьи, где есть люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями. В программе также предусмотрена поддержка для престарелых от 55 лет, живущих одиноко или в составе небольшого домохозяйства без помощи родных.

Важным условием является уровень доходов заявителей. Поддержку смогут иметь те, кто полностью потерял заработок или имеет менее 6318 гривен на одного человека в семье. Для подтверждения соответствия необходимо предоставить пакет документов.

