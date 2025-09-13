Новий графік руху транспорту у Львові забезпечує безпечне проведення аварійного ремонту та дозволяє планувати поїздки з урахуванням обмежень.

Запроваджено новий графік руху транспорту у Львові через аварійну заміну колії на розворотному кільці трамвая №6 на вулиці Миколайчука, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Львівська міська рада.

Роботи стартують у понеділок, 15 вересня, та триватимуть орієнтовно до суботи, 20 вересня.

Попри проведення ремонтних робіт, вулицю перекривати не планують, проте на ділянці можливі тимчасові ускладнення руху. Водіїв закликають враховувати зміни при плануванні поїздок і, за можливості, користуватися альтернативними шляхами. Ті, хто все ж поїде цією ділянкою, повинні дотримуватися безпечної швидкості та бути уважними на дорозі.

Особливість стосується вівторка, 16 вересня: трамваї №6 курсуватимуть за укороченим маршрутом. Рух від залізничного вокзалу завершуватиметься розворотом на території трамвайного депо на вул. Промисловій, після чого електротранспорт повертатиме назад. В цей день трамваї не зупинятимуться на зупинках «Фабрика «Світанок», «Липинського» та «Миколайчука».

У решту періоду ремонтних робіт, 15 та 17–20 вересня, маршрут №6 залишиться без змін і курсуватиме за звичним графіком. Пасажирам радять враховувати зміни у русі та користуватися онлайн-розкладами і системою відстеження транспорту на сайті ЛКП «Львівелектротранс».

Отже, новий графік руху транспорту у Львові забезпечує безпечне проведення аварійного ремонту та дозволяє планувати поїздки з урахуванням обмежень на окремих ділянках маршруту.

До слова, у Львові також повідомляли про нову систему оплати проїзду. Придбати абонементи можна через додаток або веб-сайт EasyPay.

