Новый график движения транспорта во Львове обеспечивает безопасное проведение аварийного ремонта и позволяет планировать поездки с учетом ограничений.

Введен новый график движения транспорта во Львове из-за аварийной замены пути на разворотном кольце трамвая №6 на улице Миколайчука, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Львовский городской совет.

Работы стартуют в понедельник, 15 сентября, и продлятся ориентировочно до субботы, 20 сентября.

Несмотря на проведение ремонтных работ, улицу перекрывать не планируют, однако на участке возможны временные усложнения движения. Водителей призывают учитывать изменения при планировании поездок и, по возможности, пользоваться альтернативными путями. Те, кто все же поедет на этом участке, должны соблюдать безопасную скорость и быть внимательными на дороге.

Особенность касается вторника, 16 сентября: трамваи №6 будут курсировать по укороченному маршруту. Движение от железнодорожного вокзала будет завершаться разворотом на территории трамвайного депо по ул. Промышленной, после чего электротранспорт будет возвращаться назад. В этот день трамваи не будут останавливаться на остановках "Фабрика "Рассвет", "Липинского" и "Николайчука".

В остальной период ремонтных работ, 15 и 17–20 сентября, маршрут №6 останется без изменений и будет курсировать по привычному графику. Пассажирам советуют учитывать изменения в движении и пользоваться онлайн расписаниями и системой отслеживания транспорта на сайте ЛКП «Львовэлектротранс».

Новый график движения транспорта во Львове обеспечивает безопасное проведение аварийного ремонта и позволяет планировать поездки с учетом ограничений на отдельных участках маршрута.

Кстати, во Львове также сообщали о новой системе оплаты проезда. Приобрести абонементы можно через приложение или веб-сайт EasyPay.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.