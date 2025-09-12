Нова система оплати проїзду у Львові забезпечує зручність, безпечність та економію для пасажирів усіх категорій.

Нова система оплати проїзду у Львові запровадила місячні абонементи для всього громадського транспорту міста, повідомляє Politeka.

З першого липня пасажири можуть купувати проїзні, які дозволяють здійснювати необмежену кількість поїздок протягом тридцяти днів. Раніше подібні абонементи діяли лише в електротранспорті. За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила, вже у перші дні після запуску сервіс користується стабільним попитом, причому окремі користувачі здійснюють 10–13 поїздок щодня.

Існують два види проїзних: загальний, який коштує 900 гривень на місяць, та студентський — 450 гривень. Вартість включає різну кількість поїздок залежно від способу оплати: карткою ЛеоКарт — 53 поїздки, банківською карткою — 45, готівкою — 36.

Придбати абонементи можна через додаток або веб-сайт EasyPay, у терміналах, а також у Центрах туристичної інформації на площі Ринок та Двірцевій. При цьому кошти з балансу ЛеоКарт не списуються автоматично. Згодом купівлю розширять на сайт e-shop та у застосунок LeoCard, зазначив керівник «Львівавтодору» Микола Власюк.

Пасажир обирає дату активації абонемента, після чого він стає доступним для валідації через 15 хвилин. Кожну поїздку слід обов’язково відзначати у валідаторі. При перевірці картку необхідно прикладати до терміналу контролера. Абонемент діє тридцять календарних днів, перенести або призупинити його неможливо.

Перевірити термін дії можна на валідаторі у транспорті або в додатку EasyPay. Використовувати абонемент може лише власник картки, а проїзд інших пасажирів або багаж — не оплачуються ним. Для студентів термін дії проїзного синхронізується з терміном студентського профілю ЛеоКарт.

Єдина система тарифів у Львові передбачає: 8,5 гривень для студентів із ЛеоКарт, 17 — оплата загальною ЛеоКарт або додатком LeoCard, 20 — банківською карткою, 25 — готівкою.

