Новая система оплаты проезда во Львове обеспечивает удобство, безопасность и экономию пассажиров всех категорий.

Новая система оплаты проезда во Львове ввела месячные абонементы для всего общественного транспорта города, сообщает Politeka.

С первого июля пассажиры могут покупать проездные, позволяющие совершать неограниченное количество поездок в течение тридцати дней. Ранее подобные абонементы действовали только в электротранспорте. По словам директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олега Забарыла, уже в первые дни после запуска сервис пользуется стабильным спросом, причем отдельные пользователи совершают 10–13 поездок ежедневно.

Есть два вида проездных: общий, который стоит 900 гривен в месяц, и студенческий — 450 гривен. Стоимость включает разное количество поездок в зависимости от способа оплаты: картой ЛеоКарт — 53 поездки, банковской картой — 45, наличными — 36.

Приобрести абонементы можно через приложение или веб-сайт EasyPay, в терминалах, а также в центрах туристической информации на площади Рынок и Дворцовой. При этом средства с баланса Леокарт не списываются автоматически. Впоследствии покупку будет расширен на сайт e-shop и в приложение LeoCard, отметил руководитель «Львовавтодора» Николай Власюк.

Пассажир выбирает дату активации абонемента, после чего становится доступным для валидации через 15 минут. Каждую поездку следует обязательно отмечать в валидаторе. При проверке карту необходимо прикладывать к терминалу контроллера. Абонемент действует тридцать календарных дней, перенести или приостановить его невозможно.

Проверить срок действия можно на валидаторе в транспорте или EasyPay. Использовать абонемент может только владелец карты, а проезд других пассажиров или багаж не оплачиваются им. Для студентов срок действия проездного синхронизируется с термином студенческого профиля ЛеоКарт.

Единая система тарифов во Львове предусматривает: 8,5 гривен для студентов с ЛеоКарт, 17 - оплата общей ЛеоКарт или приложением LeoCard, 20 - банковской картой, 25 - наличными.

Новая система оплаты проезда во Львове обеспечивает удобство, безопасность и экономию пассажиров всех категорий.

Источник: dyvys.info

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.