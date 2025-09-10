Пасажири отримають змогу скористатися новими зупинками та будуть подорожувати за новим графіком руху поїздів до Дніпра.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" вводить новий графік руху поїздів до Дніпра, який почне діяти у вересні, повідомляє Politeka.net.

Про зміни йдеться на сторінці Фейсбук у філії "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

У вересні пасажирів, які користуються приміськими та міжрегіональними експресами, очікує новий графік руху поїздів до Дніпра.

Так, приміська електричка 6109 сполученням Демурине – Чаплине – Дніпро-Головний, починаючи з 15 вересня, робитиме додаткову короткочасну, хвилинну зупинку на пасажирській платформі 196 км. Це дасть можливість мешканцям прилеглих населених пунктів зручніше діставатися обласного центру. До станції Синельникове II потяг курсуватиме за чинним розкладом, а далі рухатиметься зі змінами.

Пасажири отримають змогу скористатися новими зупинками, зокрема на платформах 219 км, Ігрень, Яворницьке та інших станціях, які раніше не входили до маршруту. У результаті поїзд прибуватиме о 07:35, що дозволить пасажирам встигнути на роботу чи навчання.

Новий графік руху поїздів до Дніпра стосується і швидкісного сполучення Харків – Дніпро. З технічних причин у кінці вересня буде змінено графік поїзда 823.

Зокрема, 26 та 28 вересня він прибуватиме раніше звичного часу – о 13:34 замість 13:50. При цьому потяг не здійснюватиме зупинок на проміжних станціях, таких як Мінеральна, Орловщина, Самар-Дніпровський, Самарівка, Нижньодніпровськ-Вузол та Нижньодніпровськ. Подібні зміни передбачені і для рейсу 27 вересня, коли прибуття відбудеться о 13:54, також без жодних проміжних зупинок.

"Укрзалізниця" звертає увагу пасажирів на необхідність заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху. Найзручніше зробити це на офіційному сайті Придніпровської залізниці.

